Delegação sul-coreana visita Ras Al Khaimah para explorar o fortalecimento da cooperação bilateral

O xeique Salem bin Sultan bin Saqr Al Qasimi, presidente do Departamento de Aviação Civil e presidente do Conselho de Administração do Aeroporto Internacional de Ras Al Khaimah, recebeu uma delegação da República da Coreia do Sul, composta por 50 investidores, líderes empresariais e economistas proeminent...