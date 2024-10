Universidade de Abu Dhabi ocupa 12º lugar no QS Arab Region University Rankings 2025

ABU DHABI, 21 de outubro de 2024 (WAM) — A Universidade de Abu Dhabi (ADU) avançou 11 posições no QS Arab Region University Rankings 2025, agora ocupando o 12º lugar na região, entre 246 instituições de 20 países do MENA.O QS Arab Region University Rankings 2025 reconheceu as conquistas da ADU em vá...