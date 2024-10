Dubai revela calendário do Festival das Luzes, que começa em 25 de outubro

DUBAI, 21 de outubro de 2024 (WAM) — Dubai está se preparando para encantar no Festival das Luzes com um programa repleto de entretenimento e celebrações de Diwali que reunirão todas as comunidades da cidade de 25 de outubro a 7 de novembro de 2024. Residentes e visitantes poderão desfrutar de exper...