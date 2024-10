Congresso Mundial de AVC 2024 começa amanhã em Abu Dhabi

O Instituto Sheikh Khalifa para AVC (SKSI), parte do renomado Centro Médico e Acadêmico Johns Hopkins, participará da sexta edição do Congresso Mundial de AVC 2024, que começa amanhã e vai até o dia 26 de outubro no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi.Durante o congresso, o instituto apresentará as ...