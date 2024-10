Emirados Árabes Unidos continuam a liderar indicadores globais de competitividade nos mercados de trabalho

O mercado de trabalho dos Emirados Árabes Unidos continua a liderar os mercados de trabalho globais nos indicadores de competitividade internacional mais proeminentes de 2024, que monitoram o progresso e o desenvolvimento em vários aspectos do sistema de trabalho.Dados do “Observatório do Mercado de Trabalho”...