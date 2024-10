Principal feira de café do Oriente Médio retorna para sua quarta edição em fevereiro de 2025

A World of Coffee Dubai (WOC Dubai), a principal feira de café do Oriente Médio, retorna para sua quarta edição de 10 a 12 de fevereiro de 2025 no Dubai World Trade Centre (DWTC).A WOC Dubai, organizada pela DXB Live, o braço de gerenciamento de eventos do DWTC, em colaboração com a Specialty Coffe...