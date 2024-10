Príncipe herdeiro de Umm Al Qaiwain recebe embaixadora do Paraguai

O xeique Rashid bin Saud bin Rashid Al Mu'alla, príncipe herdeiro de Umm Al Qaiwain, recebeu hoje no Palácio Emiri, Carolin Konther Lopez, embaixadora da República do Paraguai nos Emirados Árabes Unidos, que veio cumprimentá-lo no início de sua missão.Xeique Rashid deu as boas-vindas à embaixadora, dese...