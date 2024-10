Centro Nacional de Meteorologia prevê chuva e tempo nublado de quarta a sexta-feira

O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) emitiu uma previsão do tempo para o período de quarta-feira, 23 de outubro, a sexta-feira, 25 de outubro de 2024.De acordo com o NCM, ventos úmidos do Mar de Omã na quarta-feira, levando à formação de nuvens convectivas sobre as regiões lest...