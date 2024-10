Aboul Gheit alerta para perigo dos ataques dos houthis

CAIRO, 22 de outubro de 2024 (WAM) – Ahmed Aboul Gheit, secretário-geral da Liga Árabe, expressou preocupação com a grave ameaça representada pelos ataques dos houthis ao comércio marítimo no Mar Vermelho, um corredor crítico para o transporte global.Durante uma reunião com Hans Grundberg, Enviado E...