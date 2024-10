Umm Al Quwain lança iniciativa para apoiar construção de ecotrilha em Reserva de Manguezal

O Departamento de Turismo e Arqueologia, em colaboração com a Emirates Nature-WWF, organizou uma iniciativa comunitária para contribuir com a construção da trilha ecológica na Reserva de Manguezais de Umm Al Quwain, que foi anunciada no mês passado em conjunto com o Dia Mundial do Turismo.A iniciativa te...