Governante de Sharjah emite decretos para criação da Promotoria Pública e do Departamento Judicial

SHARJAH, 23 de outubro de 2024 (WAM) – O xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, emitiu um decreto para a criação da Promotoria Pública no Emirado de Sharjah.O decreto estipula a criação de uma autoridade judicial no Emirado de Sharjah, denominad...