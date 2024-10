Mansoor bin Mohammed visita a 11ª edição do Dubai Helishow

DUBAI, 23 de outubro de 2024 (WAM) – O xeique Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente do Conselho de Segurança dos Portos e Fronteiras de Dubai, visitou a 11ª edição do Dubai Helishow, o principal evento do Oriente Médio e do Norte da África que apresenta tecnologias de helicópteros, ...