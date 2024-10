Presidente dos EAU se reúne com líderes mundiais e chefes de delegações na cúpula do BRICS

KAZAN, 23 de outubro de 2024 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reuniu com vários líderes mundiais e chefes de delegações participantes da Cúpula do BRICS 2024, realizada em Kazan sob a presidência da Federação Russa.Al Nahyan manteve conversas co...