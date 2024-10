Líderes do BRICS reiteram a importância de fortalecer ainda mais a solidariedade e a cooperação do grupo com base em interesses mútuos

KAZAN, 23 de outubro de 2024 (WAM) – Líderes dos países do BRICS, reunidos em Kazan, na Rússia, de 22 a 24 de outubro de 2024 para a XVI Cúpula do BRICS, realizada sob o tema: “Fortalecimento do Multilateralismo para um Desenvolvimento e Segurança Global Justos", reiteraram a importância de aprimora...