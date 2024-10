Líbano: Ataques aéreos israelenses matam 28 pessoas e ferem 139 nas últimas 24 horas

BEIRUTE, 23 de outubro de 2024 (WAM) - O Ministério da Saúde do Líbano informou que os ataques israelenses em várias áreas do Líbano mataram 28 pessoas e feriram 139 nas últimas 24 horas, aumentando o número de mortos desde o início do conflito para 2.574, com 12 mil feridos.A agência estatal Nation...