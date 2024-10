Petróleo bruto do Kuwait sobe US$ 1,52 e vai para US$ 75,19 o barril

O petróleo bruto do Kuwait ganhou US$ 1,52 durante as negociações de quarta-feira (23/10), chegando a US$ 75,19 por barril, em comparação com os US$ 73,67 pb do dia anterior, informou a agência de notícias estatal (KUNA), citando a Kuwait Petroleum Corporation (KPC).No entanto, os futuros do petróleo Brent...