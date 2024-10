Congresso Global de Mídia 2024 revela plataforma online reformulada

O comitê organizador do Congresso Global de Mídia 2024, um evento dedicado a promover o diálogo, a cooperação e a inovação no setor de mídia global, anunciou o lançamento da plataforma on-line renovada do evento.A página oferece uma experiência digital inovadora que se alinha à nova visão e identidade ...