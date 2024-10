Cúpula do BRICS em Kazan é um dos eventos mais ambiciosos da década, diz porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia

KAZAN, 24 de outubro de 2024 (WAM) — A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, descreveu a cúpula do BRICS em Kazan como um dos eventos internacionais mais significativos, de acordo com a TV BRICS."Representantes de 36 países, seis organizações internacionais, inc...