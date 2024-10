Casa Árabe organiza lançamento e cerimônia de assinatura do livro 'Sua Alteza Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan: Insights sobre a Jornada do Homem da Humanidade'

MADRI, 25 de outubro de 2024 (WAM) – A Casa Árabe – instituição localizada na capital espanhola, Madri – organizou o lançamento e a cerimônia de assinatura do livro Sua Alteza Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan: Insights sobre a Jornada do Homem da Humanidade, de autoria do Dr. Jamal Sanad Al-Suwaid...