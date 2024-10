Noura Al Kaabi se reúne com o coordenador do Comitê de Emergência do Líbano em Paris e afirma a importância da unidade do país

Noura Al Kaabi, ministra de Estado, reuniu-se com Nasser Yassin, coordenador do Comitê de Emergência do Governo e Mmnistro interino do Meio Ambiente do Líbano, em Paris, durante a Conferência Internacional em Apoio ao Povo e à Soberania do Líbano, organizada pelo presidente da França e sediada na ca...