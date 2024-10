Aeroporto de Sharjah e Air Arabia lançam voos diretos para as Maldivas

O Aeroporto de Sharjah e a Air Arabia comemoraram o lançamento do primeiro voo direto de Sharjah para as Maldivas em 27 de outubro de 2024, marcando um novo marco para a posição de Sharjah nos setores internacionais de viagens e turismo. A cerimônia de inauguração do voo contou com a presença de Hassaa...