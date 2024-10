Licenças comerciais em Ras Al Khaimah crescem 28,6% nos primeiros nove meses

As licenças comerciais no emirado de Ras Al Khaimah aumentaram em 28,6%, e as licenças profissionais e industriais em 25% cada nos primeiros nove meses do ano, de acordo com o relatório de desempenho comercial emitido pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico do emirado.O relatório mostrou um c...