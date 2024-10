Saif bin Zayed recebe vice-ministro da Segurança Pública do Vietnã

O tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, recebeu Le Quoc Hung, vice-ministro da Segurança Pública do Vietnã.Durante o encontro, as duas partes abordaram as relações de cooperação entre os dois países amigos e maneiras de aprimorar suas perspectiva...