Emirates assina Memorandos de Entendimento estratégicos com Vietnam Airlines e VietJet

A Emirates assinou dois Memorandos de Entendimento (MoUs) com a Vietnam Airlines e a VietJet, visando fortalecer a conectividade e oferecer mais opções de viagem entre Dubai e as cidades vietnamitas de Ho Chi Minh e Hanói.Os MoUs foram assinados durante o Fórum Empresarial Vietnã - EAU, realizado no hotel Hil...