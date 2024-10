Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe Secretário do Conselho de Segurança da Rússia

ABU DHABI, 29 de outubro de 2024 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se hoje em Abu Dhabi com Sergei Shoigu, Secretário do Conselho de Segurança da Federação Russa.Durante o encontro no Qasr Al Shati, Al Nahyan e Shoigu discutiram os esforços e...