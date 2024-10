Conselho Executivo de Sharjah analisa progresso de projetos de desenvolvimento no emirado

Xeique Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi, príncipe herdeiro, vice-governante de Sharjah e presidente do Conselho Executivo de Sharjah (SEC), presidiu a reunião do SEC no Gabinete do Governante de Sharjah para analisar o progresso dos projetos de desenvolvimento em todo o emirado.Durante sua sessão s...