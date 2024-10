Emirados Árabes Unidos enviam o quinto navio de ajuda à Faixa de Gaza

O Comando de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa anunciou que o quinto navio de ajuda dos Emirados Árabes Unidos partiu do Porto de Hamriyah, em Dubai, com destino à cidade egípcia de Al Arish. O navio está transportando 5.112 toneladas de suprimentos de ajuda humanitária com o objetivo de ...