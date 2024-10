Conselho de Segurança da ONU condena ataque terrorista no Irã

Membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas condenaram nos termos mais veementes o ataque terrorista a uma unidade de patrulha do Comando de Aplicação da Lei do Irã na área de Joharkouh, na cidade de Taftan na província de Sistão e Baluchistão no último sábado. A ação resultou na morte de 10 pol...