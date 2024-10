Iraque anuncia assassinato de oito líderes do Daesh

O Iraque anunciou a morte de oito líderes da organização terrorista Daesh na região norte do país. Em um comunicado, o Comando de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa do Iraque informou que aeronaves da Força Aérea iraquiana realizaram ataques a posições do Daesh na província de Kirkuk, no nor...