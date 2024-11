MoFA recebe cópia das credenciais do novo Embaixador do Japão

Khaled Abdullah Belhoul, subsecretário do Ministério das Relações Exteriores, recebeu uma cópia das credenciais de Ken Okaniwa, Embaixador do Japão nos Emirados Árabes Unidos.Belhoul desejou ao novo Embaixador do Japão sucesso no desempenho de suas funções e enfatizou o compromisso dos Emirados Ára...