Presidente do Escritório Nacional de Mídia dos EAU se reúne com ministro de Mídia da Arábia Saudita

RIADE, 31 de outubro de 2024 (WAM) — Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia e presidente do Conselho de Mídia dos EAU, se reuniu em Riade com Salman Al-Dosari, ministro de Mídia do Reino da Arábia Saudita, para fortalecer a colaboração midiática entre as ...