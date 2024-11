Mais de 80% das importações de petróleo do Japão em setembro vieram dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita

Em setembro de 2024, o Japão importou 72,87 milhões de barris de petróleo bruto, principalmente de países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG): Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Kuwait, Qatar e Omã.De acordo com dados da Agência de Recursos Naturais e Energia do Japão, o petróleo continua...