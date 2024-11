ADQ faz parceria com NBA para reformar quadras públicas de basquete em Abu Dhabi

ABU DHABI, 1º de novembro de 2024 (WAM) — Em linha com o compromisso de gerar um impacto positivo, a ADQ, empresa de investimentos e holdings com sede em Abu Dhabi, anunciou uma iniciativa para reformar diversas quadras públicas de basquete em Abu Dhabi em colaboração com a National Basketball Assoc...