EAU expressam profunda preocupação com a escalada da violência no Sudão e exorta partes em conflito a retomarem o diálogo

ABU DHABI, 3 de novembro de 2024 (WAM) — O xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado, expressou profunda preocupação dos Emirados Árabes Unidos (EAU) com a violência no Sudão, especialmente contra mulheres, crianças e idosos no estado de Al Jazirah, que resultou na morte e ferimento ...