Saif bin Zayed conduz cerimônia do Dia da Bandeira no Ministério do Interior

ABU DHABI, 3 de novembro de 2024 (WAM) – O tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, liderou a celebração do Dia da Bandeira do Ministério do Interior.Às 11h, a bandeira dos EAU foi hasteada no ministério, simbolizando a força duradoura e a unida...