Quase 30% dos cidadãos idosos não pertencentes à União Europeia relatam problemas de saúde

BRUXELAS, 4 de novembro de 2024 (WAM) – Cerca de 28% dos cidadãos não pertencentes à UE com 65 anos ou mais que vivem no bloco "perceberam-se em mau ou muito mau estado de saúde" em 2023, de acordo com dados do Eurostat.Em contraste, apenas 16,6% dos cidadãos mais velhos de outros países da UE e 18,...