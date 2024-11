Aldar lança Mamsha Gardens na Ilha de Saadiyat

ABU DHABI, 4 de novembro de 2024 (WAM) – A Aldar anunciou o lançamento do Mamsha Gardens, localizado ao lado de Mamsha Al Saadiyat e do Distrito Cultural de Saadiyat.O empreendimento conta com sete edifícios residenciais que totalizam 493 residências, além de uma série de comodidades, incluindo rest...