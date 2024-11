Mansoor bin Mohammed inaugura quinta edição do ‘Emarat Al Aman’

O xeique Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente do Conselho de Segurança de Portos e Fronteiras de Dubai, abriu a quinta edição das competições ‘Emarat Al Aman’ no Distrito Esportivo Zabeel do Dubai Mall. O evento, que acontece até 7 de novembro, é organizado pela Agência Reguladora...