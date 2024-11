Umm Al Qaiwain lança Cidade da Logística e Aeroporto de Carga

ABU DHABI , 5 de novembro de 2024 (WAM) - O xeique Rashid bin Saud bin Rashid Al Mu'alla, príncipe herdeiro de Umm Al Qaiwain e presidente do Conselho Executivo, anunciou o estabelecimento da Cidade da Logística e do Aeroporto de Cargas de Umm Al Qaiwain, um passo para alcançar a Visão 2033 do emira...