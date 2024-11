Organização Internacional para as Migrações alerta sobre surto de cólera no estado do Alto Nilo, no Sudão do Sul

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) anunciou que está intensificando sua resposta ao surto de cólera na área de Renk, no estado do Alto Nilo, no Sudão do Sul, que serve como principal ponto de entrada para centenas de milhares de pessoas que fogem da situação no Sudão.Em um comunicado,...