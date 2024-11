Congresso Global de Mídia 2024 receberá série inovadora de Laboratórios de Mídia

ABU DHABI, 6 de novembro de 2024 (WAM) – A terceira edição do Congresso Global de Mídia (GMC), marcada para ocorrer de 26 a 28 de novembro em Abu Dhabi, contará com uma série de laboratórios de mídia pioneiros destinados a abordar as questões mais prementes do setor de mídia global para 2024 e além....