Governante de Fujairah recebe presidente do Parlamento Árabe

FUJAIRAH, 6 de novembro de 2024 (WAM) – O xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, membro do Conselho Supremo e governante de Fujairah, recebeu em seu palácio em Rumaila, Mohammed Ahmed Al Yamahi, membro do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês), na ocasião de sua eleição como presidente do...