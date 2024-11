Mansour bin Zayed preside reunião do Conselho de Estabilidade Financeira que revisa desenvolvimentos no sistema financeiro local e global

ABU DHABI, 6 de novembro de 2024 (WAM) – Xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro, presidente do Gabinete Presidencial e presidente do Conselho de Administração do Conselho de Estabilidade Financeira, presidiu a segunda reunião do Conselho em 2024, realizada em Abu...