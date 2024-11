Borealis renova compromisso com principais instituições educacionais e sociais dos EAU

ABU DHABI, 7 de novembro de 2024 (WAM) – A Borealis renovou seu acordo de parceria com a Emirates Foundation, o Comitê Paralímpico dos EAU e as Emirates National Schools para apoiar essas organizações por mais um ano.A cerimônia de assinatura realizada em Abu Dhabi contou com a presença de Mohammed ...