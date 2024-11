Presidente dos Emirados Árabes se reúne com chefes de Estado e líderes de delegações na COP29 no Azerbaijão

BAKU, 12 de novembro de 2024 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reuniu hoje com diversos chefes de Estado e líderes de delegações durante a conferência climática COP29 em Baku, no Azerbaijão.Al Nahyan teve encontros separados com Mohamed Ould Ghaz...