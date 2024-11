Saud bin Saqr participa do 'Fórum do Grupo Empresarial de Ras Al Khaimah'

RAS AL KHAIMAH, 12 de novembro de 2024 (WAM) — O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, enfatizou que apoiar o crescimento do setor empresarial em Ras Al Khaimah e fortalecer sua competitividade global é um pilar fundamental da estratégia do emirad...