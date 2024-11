Inscrições para o Prêmio de Excelência Agrícola Sheikh Mansour bin Zayed prorrogadas até 30 de novembro

O Comitê Supremo do Prêmio de Excelência Agrícola Sheikh Mansour bin Zayed (SMAEA, na sigla em inglês) anunciou que o período de inscrição para as principais categorias da terceira edição do prêmio foi prorrogado até 30 de novembro de 2024, para acomodar a demanda contínua de participação de agricultores ...