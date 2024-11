Governantes dos Emirados parabenizam sultão de Omã pelo 54º Dia Nacional

ABU DHABI, 18 de novembro de 2024 (WAM) – Os membros do Conselho Supremo e governantes dos Emirados, parabenizaram o Sultão Haitham bin Tariq Al Said, de Omã, pela ocasião do 54º Dia Nacional do país.Os governantes xeique Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, de Sharjah; xeique Humaid bin Rashid Al Nua...