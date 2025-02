Khaled bin Mohamed bin Zayed se reúne com presidente da Starbucks

ABU DHABI, 12 de fevereiro de 2025 (WAM) – O príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com Brian R. Niccol, presidente e CEO da Starbucks.O encontro explorou oportunidades de investimento e as facilidades ...