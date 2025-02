Economia dos EAU demonstra alta resiliência para enfrentar choques globais, afirma FMI

DUBAI, 12 de fevereiro de 2025 (WAM) — Jihad Azour, diretor do Departamento do Oriente Médio e Ásia Central do Fundo Monetário Internacional (FMI), afirmou que a economia dos Emirados Árabes Unidos tem demonstrado alta capacidade de resiliência diante dos choques globais nos últimos anos, enquanto o...